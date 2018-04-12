Лукашенко: за отказ говорить со СМИ чиновникам будет очень больно

Чиновники должны уметь разговаривать с журналистами и предоставлять им необходимую информацию, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече 10 апреля с главами и коллективами крупнейших госСМИ.

"Если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен, и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него", - предупредил глава государства, передает БелТА.

По его словам, что иногда из-за неумения чиновников прокомментировать какую-то проблемную ситуацию "расхлебывать эту грязь" приходится главе государства. "Если ты пришел министром, заместителем, руководителем предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы ни было трудно и сложно", - подчеркнул он.

Также, добавил он, журналисты должны быть более настойчивы, добиваясь комментариев у чиновников.