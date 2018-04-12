Массовое уничтожение свиней объяснили проблемами с экономикой

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявили, что заметное снижение поголовья свиней в нескольких районах Беларуси не связано с какими-либо заболеваниями и что африканской чумы свиней на свинокомплексах нет.

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«Да, вырезали под ноль свиней в нескольких предприятиях. В частности, это Барановичский и Дрогичинский КХП. Оба проекта — 1982 года постройки. Это вопрос не эпизоотический — проблемы с экономикой и безопасностью. Рентабельность нулевая, и здания в таком плачевном состоянии, что там опасно было находиться», - отметили специалисты, передает TUT.by.

По их словам, объекты, которые находятся в удовлетворительном состоянии, будут модернизироваться.