Лукашенко научился не реагировать на «каждый чих» о себе в СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля на встрече с главами и коллективами крупнейших госСМИ заявил, что не является сторонником пиара. «Пиар - это преувеличенно, сродни неправде. Лучше правду скажи, как есть. Или молчи вообще. Поэтому в моей работе пиара почти нет», - отметил он.

При этом Александр Лукашенко считает, что пиар - это нормально, но «он должен быть какой-то жизненный, искренний, реальный», без большого количества преувеличений и вранья, передает БелТА.

Говоря об иронии и самоиронии, глава государства рассказал, что это приемлемо в небольшой компании. Порой и в его присутствии рассказывают и анекдоты про него самого. "И я посмеюсь. Если это самоирония или ирония в узком кругу, то да", - добавил он.

По его словам, в первые годы президентства очень сильно обращал внимание «на каждый чих» в СМИ о себе, особенно негативного плана. Однако со временем Александр Лукашенко научился более спокойно и взвешенно реагировать на подобное.

Он также рассказал о любимых личных фотографиях. «Одна из фотографий, она черно-белая, - когда я только стал президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха. Я ее сохранил, поставил в сторонке. Мне она очень нравится и ценна. Поскольку это после первых президентских выборов, после победы с журналистами разговор», - сказал глава государства.

Также ему нравится фотография с сыном Николаем, где «он маленький такой с клюшкой». «Если это интересует наших читателей, мы можем 7-10 таких фотографий опубликовать», - заметил Александр Лукашенко.