В Беларуси сегодня ночью возможны перебои в работе карточек

Из-за технологических работ, которые будет проводить Банковский процессинговый центр, карточки некоторых банков могут работать со сбоями в Беларуси в ночь со вторника 10 апреля на среду 11 апреля. Сбои возможны с 02:00 до 06:00.

В это время не исключены перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ по обеспечению аутентификации и регистрации на сервере ACS держателей карт банков международных платежных систем VISA и MasterCard для проведения операций в интернете по технологии 3D Secure Issuing.

Перебои не коснутся держателей карт тех банков, которые создали собственные процессинговые центры или пользуются материнскими процессинговыми центрами.