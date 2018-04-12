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10. 04. 2018

В Беларуси появятся многоэтажки с технологией «умный дом»

Анатолий Калинин Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси в 2019 году. Об этом 10 апреля сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. "Стоит задача построить несколько многоэтажных домов, которые будут оснащены самыми последними достижениями в области ИТ-индустрии. Проектировка началась", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что облачные технологии применимы не только в секторах ЖКХ, промышленности, транспорта, здравоохранения, но должны затронуть все отрасли, чтобы дать импульс развитию экономики страны в целом, передает БелТА.

Анатолий Калинин также заявил, что в этом году планируется начать строительство центра по управлению транспортным движением, начать проектировку и строительство интеллектуальной транспортной системы Минска. "В этом году должны ИТ-индустрия пронизывает все отрасли экономики и дает возможность развиваться", - заявил он.

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