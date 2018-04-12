Промышленное производство в Беларуси выросло на 10,3%

Темп роста промышленного производства в январе-феврале составил 110,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил 10 апреля заместитель премьер-министра Владимир Семашко. "Благодаря этому во многом и ВВП Беларуси выше прогнозного показателя - 105,6% по итогам двух месяцев", - сказал он.
При этом вице-премьер подчеркнул активное развитие машиностроения, передает БелТА.
Он отметил, что Беларусь во многих странах мира ассоциируется с такими брендами, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, "Гомсельмаш". «В развитие машиностроения вкладывали средства, и есть определенные результаты. Так, БелАЗ вышел на второе место в мире по объему продаж карьерных самосвалов. Предприятие работает с хорошей рентабельностью», - сказал Владимир Семашко.
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