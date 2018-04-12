Naviband готовится к новому амплуа, но не оставляет творчества

Семейная пара и одновременно музыканты группы Naviband Артем Лукьяненко и Ксения Жук, которые готовятся к рождению своего первого ребенка, рассказали в Instagram о своих переживаниях и творческих планах.

«Последнее время мы находимся в небольших переживаниях, волнуемся, что же на самом деле нас ждет в будущем, готовимся принять новое амплуа. Но очень хотим, чтобы вы знали, что новые песни и идеи накапливаются и ждут своей реализации. Очень во многом благодаря вам, мы всегда чувствуем вашу поддержку, очень ценим ее и постараемся не подвести», - отметили они.