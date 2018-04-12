Эксперты оценят эффективность борьбы Беларуси с легализацией преступных доходов

Эффективность белорусской системы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма уже в этом году начнут оценивать эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Визит в Беларусь экспертов ожидается в марте 2019-го.

«Сейчас наша страна вступает в активную фазу очередной оценки национальной "антиотмывочной" системы. Это важный и сложный процесс. Опыт у нас уже есть: выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы уже посещала Беларусь в 2008 году», - рассказал 10 апреля на семинаре в Академии МВД председатель КГК Леонид Анфимов, сообщает «Советская Белоруссия».

Однако, по его словам, стандарты изменились и ужесточились требования. «А результаты, как известно, во многом определят функционирование всего финансового механизма в государстве», - добавил он.