Власти Беларуси не справляются с диверсификацией экспорта

Премьер-министр Андрей Кобяков 10 апреля на заседании Президиума Совета министров, где обсуждался ход реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта Беларуси на 2016-2020 годы, потребовал более активного решения задач по диверсификации экспорта и развитию услуг.

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Отметив определенные положительные результаты в экспорте в 2017 году и начале 2018-го, он подчеркнул, не все задачи, предусмотренные национальной программой, решены, прежде всего в части географической диверсификации и развития экспорта услуг, передает БелТА.

Так, концентрация экспорта на рынках пяти стран - основных торговых партнеров остается выше средней. В январе-феврале 2018 года на них приходилось почти 71% экспорта, хотя зависимость от рынка России снизилась. В январе-феврале 2018 года, несмотря на общий рост экспорта в Россию почти на 200 млн долларов, удельный вес экспорта в эту страну составил 38,2% (на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Говоря о товарной диверсификации на примере экспорта в Евросоюз, премьер обратил внимание, что Беларусь поставляет в ЕС достаточно узкую гамму товаров, значительную долю (около 50%) занимают продукты нефтепереработки. А это, по его словам, формирует для Беларуси значительные риски, которые необходимо минимизировать.

По мнению Андрея Кобякова, значительный потенциал есть у экспорта услуг. Национальной программой поддержки и развития экспорта Беларуси установлено, что в 2018 году экспорт услуг в общем объеме должен составить не менее 23% (в 2017 году - 21,4%). Основная доля в экспорте услуг в 2017 году приходилась на транспортные (44,4% от общего объема). Доля коммуникационных, компьютерных, информационных услуг в экспорте составила почти 19%. Поэтому сегодня на заседании Президиума Совмина обсуждается, как будут увеличиваться объемы экспорта туристических, образовательных, медицинских, банковских, страховых и других услуг.

Как пояснил первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, в Беларуси ставилась задача опережающего темпа экспорта услуг по сравнению с экспортом товаров. Но этого пока не происходит, поэтому сейчас обсуждается, как активизировать экспорт услуг.

Правительство также изучит предложения по стимулированию экспорта малого и среднего бизнеса. По поручению премьер-министра их подготовкой займутся министерства иностранных дел и экономики. "Мы имеем огромный потенциал по наращиванию экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства. Этот потенциал нужно активно развивать, он является одним из приоритетов национальной программы", - отметил премьер.

Доля малого и среднего бизнеса в несырьевом экспорте товаров в 2017 году составила 28,4%, и правительство ставит задачу нарастить ее к 2020 году минимум на 5 процентных пунктов. В связи с этим Андрей Кобяков поручил активнее привлекать малый и средний бизнес к решению задач по росту экспорта, а также внести в правительство предложения по дальнейшему стимулированию экспорта малого и среднего бизнеса и снятию возможных барьеров.