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11. 04. 2018

Минчанина обвиняют в незаконной выплате зарплат в конвертах

Минчанин без регистрации в качестве субъекта предпринимательства с мая 2012 года по декабрь 2014-го незаконно оказывал сантехнические услуги при строительстве Минской областной комплексной школы высшего спортивного мастерства и платил рабочим зарплату в конвертах. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля.

Для расчета за свои услуги мужчина предоставлял генподрядчику документы о выполнении работ от лжепредпрининимательских структур, на счета которых деньги переводились по фиктивным документам и обналичивались. Сами сантехнические работы выполняли рабочие без оформления трудовых отношений и без необходимой квалификации.

Зарплату они получали обычно в конвертах. Государству причинен ущерб в размере не менее 120 тыс. рублей. В отношении минчанина за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК.

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