Виталий Карпанов бросил вызов бородатым и получил за это

Белорусский музыкант и телеведущий Виталий Карпанов в своем аккаунте в Telegram бросил вызов своим модно-бородатым коллегам.

Привет! Не ждали такие классные сандали у Витали?

А ща вообще будет культурный шок - на Витали петушок!!

Вот так вот выглядит пацан итс риали тру ноу,ноу обман!

Ахпаш, Рыбакин и Кохно ваш бородатый модный стиль - фуфло!

Со мной вы не стояли близко, ещё хоть как-то Дэн Дудинскай!!

Вообщем если не обассалис, пилите на Виталю дис!

И давайте, чтоб успели пилите хилый панч в апреле!

Мне в мае не до разборок детских

У меня сольник с Президентским!

Ответ не заставил себя долго ждать.