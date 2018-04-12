11 апреля 2018, среда, 11:00
+12°C
Завтра +12°C
+12°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
11. 04. 2018

Виталий Карпанов бросил вызов бородатым и получил за это

Белорусский музыкант и телеведущий Виталий Карпанов в своем аккаунте в Telegram бросил вызов своим модно-бородатым коллегам.

 

Привет!Не ждали такие классные сандали у Витали? А ща вообще будет культурный шок - на Витали петушок!! Вот так вот выглядит пацан итс риали тру ноу,ноу обман! Ахпаш,Рыбакин и Кахно ваш бородатый модный стиль - Фуфло! Со мной вы не стояли близко ,ещё хоть как то Дэн Дудинскай!! Вообщем если не Обассалис, пилите на Виталю дис! И давайте,что б успели пилите хилый панч в апреле ! Мне в мае не до разборок детских У меня сольник с Президентским! #кахно #ахпаш #рыбакин #карпанов #ведущий #батл #панч #дис #артемрыбакин #артемисахпаш #дмитрийкахно #бабарикин #викторбабарикин #президенскийоркестр #дрозды #сольник #концерт #дворецреспублики @dudinski_denis @ahpashart @artemrybakin @kohnoby @viktorbabarikin @palace_by

A post shared by Виталий Карпанов (@vkarpanov) on

Привет! Не ждали такие классные сандали у Витали? 

А ща вообще будет культурный шок - на Витали петушок!!

Вот так вот выглядит пацан итс риали тру ноу,ноу обман! 

Ахпаш, Рыбакин и Кохно ваш бородатый модный стиль - фуфло!

Со мной вы не стояли близко, ещё хоть как-то Дэн Дудинскай!!

Вообщем если не обассалис, пилите на Виталю дис!

И давайте, чтоб успели пилите хилый панч в апреле!

Мне в мае не до разборок детских 

У меня сольник с Президентским!

Ответ не заставил себя долго ждать.

 

Это Интересно
Шоу-бизнес
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.