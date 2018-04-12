Виталий Карпанов бросил вызов бородатым и получил за это

Белорусский музыкант и телеведущий Виталий Карпанов в своем аккаунте в Telegram бросил вызов своим модно-бородатым коллегам.
Привет!Не ждали такие классные сандали у Витали? А ща вообще будет культурный шок - на Витали петушок!! Вот так вот выглядит пацан итс риали тру ноу,ноу обман! Ахпаш,Рыбакин и Кахно ваш бородатый модный стиль - Фуфло! Со мной вы не стояли близко ,ещё хоть как то Дэн Дудинскай!! Вообщем если не Обассалис, пилите на Виталю дис! И давайте,что б успели пилите хилый панч в апреле ! Мне в мае не до разборок детских У меня сольник с Президентским! #кахно #ахпаш #рыбакин #карпанов #ведущий #батл #панч #дис #артемрыбакин #артемисахпаш #дмитрийкахно #бабарикин #викторбабарикин #президенскийоркестр #дрозды #сольник #концерт #дворецреспублики @dudinski_denis @ahpashart @artemrybakin @kohnoby @viktorbabarikin @palace_by
Привет! Не ждали такие классные сандали у Витали?
А ща вообще будет культурный шок - на Витали петушок!!
Вот так вот выглядит пацан итс риали тру ноу,ноу обман!
Ахпаш, Рыбакин и Кохно ваш бородатый модный стиль - фуфло!
Со мной вы не стояли близко, ещё хоть как-то Дэн Дудинскай!!
Вообщем если не обассалис, пилите на Виталю дис!
И давайте, чтоб успели пилите хилый панч в апреле!
Мне в мае не до разборок детских
У меня сольник с Президентским!
Ответ не заставил себя долго ждать.
Расплата не заставила себя долго ждать... (завязка в предыдущем видео)@artemrybakin @ahpashart @kohnoby @dudinski_denis #карпанов #рыбакин #кохно #дудинский #ахпаш #борода #драка #скетч #юмор #прикол #онт #удачавпридачу #евроопт #дрозды #тв #ведущие #телеведущие #друзья #товарищи #разборки #минск #беларусь
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