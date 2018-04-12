В Могилеве за нападение на сотрудников колонии судят «парня с бензопилой»

11 апреля в Могилевском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела Владислава Казакевича, отбывающего 15 лет заключения в исправительной колонии № 17 в Шклове за нападение с бензопилой на посетителей минского ТЦ «Европа» в октябре 2016 года, в результате которого погибла женщина, а травмы получили еще три человека.

Молодой человек обвиняется в покушении на убийство двух сотрудников колонии 12 октября 2017 года. По версии следствия, это была попытка отомстить за применение дисциплинарных наказаний. Для этого он заранее подыскал нож, который прятал в труднодоступных местах помещения камерного типа. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими, сообщал УСК.

Однако правозащитное учреждение «Нью платформ инновейшн», которое занимается проблемой соблюдения прав человека в местах лишения свободы, оспаривает некоторые моменты дела.

Так, по материалам дела, нож, который использовал Казакевич при нападении на сотрудников колонии, похитил другой осужденный, Селюжицкий, укравший его при прохождении флюорографического обследования. Однако правозащитники заявляют, что невозможно пронести нож в абсолютно закрытое помещение, в котором содержатся осужденные за нарушение режима содержания, подвергающиеся тщательному личному досмотру, в том числе с применением металлодетектора.

Следствие также заявляет, что два месяца похищенный нож находился в камере, осужденные пользовались им по собственному усмотрению и умудрялись прятать во время обысков. По словам Селюжицкого, он передал нож Казакевичу, когда находился с ним в штрафном изоляторе. При этом сотрудники Могилевского областного противотуберкулезного диспансера, выезжавшие в колонию № 17 для обследования заключенных, заявляли, что предъявленный им на опознание нож не является тем ножом, который пропал из их автомобиля.

Также правозащитники обращают внимание на то, что, по оценке экспертов, Казакевич не может защищать себя в суде, но при этом он является вменяемым, способен руководить своими действиями, отвечать за свои поступки и никакими видами хронического психического заболевания не страдает. Однако в экспертизе не упоминается диагноз «шизотипическое расстройство», поставленный ранее ему в РНПЦ психического здоровья.

Со ссылкой на независимых специалистов в области психиатрии, «Нью платформ инновейшн» отмечает, что поведение Казакевича продиктовано его психическим заболеванием, которое при неоказании специализированной помощи приведет к распаду личности больного и совершению новых преступлений.

Правозащитники подчеркивают, что о заболевании было известно еще при рассмотрении первого уголовного дела, но никаких действий в связи с этим предпринято не было. В результате «в руках психически больного человека, содержащегося в полной изоляции, оказался нож и возможность беспрепятственно напасть на сотрудников колонии», заявляют они.