К некоторым самым важным событиям своей жизни ты идёшь очень долго !!! И наконец, когда они происходят, ты чувствуешь безграничное счастье !🙏🏻 #АлёнаЛанская

A post shared by Aliona Lanskaya (@alyonalanskaya) on Apr 10, 2018 at 5:02am PDT