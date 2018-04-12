В Пинске подросток выбежал на дорогу и попал под машину

В Пинске вне пешеходного перехода 10 апреля примерно в 15:15 под колеса автомобиля попал 15-летний подросток. Об этом сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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По предварительной информации, автомобиль Renault под управлением 34-летнего местного жителя ехал по улице Савича, когда из-за стоявшей на остановке маршрутки на проезжую часть выбежал школьник. Водитель легковушки не смог избежать наезда.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Пинской центральной больницы.