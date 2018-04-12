На дорогах Минской области возможно движение военных колонн

Министерство обороны Беларуси предупредило автомобилистов о возможном движении колонн военной техники в Борисовском и Логойском районах Минской области 11 апреля. Такую информацию распространило военное ведомство.

Ввиду возможного движения колонн военной техники Государственная и Военная автомобильные инспекции рекомендовали автовладельцам личного транспорта повысить бдительность на дорогах указанных районов и соблюдать правила дорожного движения.

Точное время проезд военных колонн и дороги, по которым они могут ехать, не называются.