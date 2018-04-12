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11. 04. 2018

Белорусский консул посетил в Таиланде Настю Рыбку

В первую неделю апреля работающий во Вьетнаме белорусский консул во Вьетнаме посетил Таиланд, где в целях оказания консульско-правовой помощи встретился с задержанными и отбывающими наказание гражданами Беларуси. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Беларуси.

Консул посетил как граждан, отбывающих наказание по обвинению в экономических преступлениях, так и белорусов, задержанных в феврале в Паттайе по обвинению в незаконной трудовой деятельности в Таиланде. Также состоялись встречи с руководством правоохранительных структур Таиланда, обсуждены варианты дальнейших действий, которые поспособствуют их возвращению на родину, передает БелТА.

В настоящее время в Таиланде отбывают наказание семь граждан Беларуси за совершение мошенничества с банковскими картами. Еще двое граждан, задержанных в феврале в Паттайе, ожидают решения суда по обвинению в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда.

Именно в Паттайе в феврале была задержана Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) из Бобруйска, получившая известность как соблазнительница российского олигарха Олега Дерипаски, и ее секс-гуру Алекс Лесли (Александр Кириллов) из Витебска, которые организовали в Таиланде своеобразные тренинги.

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