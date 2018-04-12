В Конституционном суде подтвердили подготовку к референдуму

Сопредседатели гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев 11 апреля передали в Конституционный суд Беларуси предложения по вопросам возможного референдума.

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По словам Андрея Дмитриева, председатель КС Петр Миклашевич заявил им, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, собираются разные мнения, учитывается международный опыт, передает БелаПАН.

Лидер же «Говори правду» отметил, что вопросы, которые будут на выноситься на следующий референдум, должны пройти широкое общественное обсуждение.