11 апреля 2018, среда, 14:26
+12°C
Завтра +12°C
+12°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
11. 04. 2018

В Конституционном суде подтвердили подготовку к референдуму

Источник фото: TUT.by

Сопредседатели гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев 11 апреля передали в Конституционный суд Беларуси предложения по вопросам возможного референдума.

смотрите также Лукашенко готов поделиться частью своей власти, но не сейчас

По словам Андрея Дмитриева, председатель КС Петр Миклашевич заявил им, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, собираются разные мнения, учитывается международный опыт, передает БелаПАН.

Лидер же «Говори правду» отметил, что вопросы, которые будут на выноситься на следующий референдум, должны пройти широкое общественное обсуждение.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.