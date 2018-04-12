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11. 04. 2018

В Ивацевичах открыли современный лесосеменной комплекс

Первый лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, построенный по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь", открылся 11 апреля на базе Ивацевичского лесхоза.

"Перед нами стоит задача выйти на уровень передовых стран в управлении лесным хозяйством. Один из подходов - создание таких гибридных центров для своевременного обеспечения лесного сектора посадочным материалом", - сказал вице-премьер Михаил Русый, передает БелТА.

В апреле 2015 года министерство лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития подписали соглашение о займе к проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" на 40,71 млн долларов. Эти средства пошли на строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования.

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