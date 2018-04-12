Минский предприниматель оставил строителей без зарплаты

Бизнесмен из Минска незаконно нанял белорусских и украинских строителей для строительства торгово-развлекательного центра "Манеж" в Полоцке и не заплатил им за работу. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.

смотрите также Минчанина обвиняют в незаконной выплате зарплат в конвертах Бизнесмен заключил договор субподряда на общестроительные работы, привлек строителей, причем сверх установленного трудовым и налоговым законодательством количества - семерых вместо трех. Все они не получили оплату, а нечестный положил в свой карман более 91 тыс. рублей. Минчанин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.7 КоАП.