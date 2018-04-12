Капитаны Беларуси и Словакии назвали составы на матч Кубка Федерации

Капитаны женских теннисных сборных Беларуси и Словакии назвали составы на матч Кубка Федерации, который пройдет 21-22 апреля в Минске. Об этом сообщили в Белорусской теннисной федерации.

Так, за Беларусь выступят Александра Саснович (49-й номер рейтинга WTA), Арина Соболенко (61), Вера Лапко (130) и Лидия Морозова (490), за Словакию - Виктория Кужмова (104), Яна Чепелова (117), Анна Каролина Шмидлова (132) и Ребекка Шрамкова (372). Теннисистки сыграют на корте "Чижовка-Арены". Ранее белоруски уступили команде Германии (2:3), а словацкие теннисистки обыграли россиянок со счетом 4:1.