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11. 04. 2018

Капитаны Беларуси и Словакии назвали составы на матч Кубка Федерации

Источник фото: TUT.by

Капитаны женских теннисных сборных Беларуси и Словакии назвали составы на матч Кубка Федерации, который пройдет 21-22 апреля в Минске. Об этом сообщили в Белорусской теннисной федерации.

Так, за Беларусь выступят Александра Саснович (49-й номер рейтинга WTA), Арина Соболенко (61), Вера Лапко (130) и Лидия Морозова (490), за Словакию - Виктория Кужмова (104), Яна Чепелова (117), Анна Каролина Шмидлова (132) и Ребекка Шрамкова (372).

Теннисистки сыграют на корте "Чижовка-Арены". Ранее белоруски уступили команде Германии (2:3), а словацкие теннисистки обыграли россиянок со счетом 4:1.

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