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12. 04. 2018

Гвардейский зенитный ракетный полк передислоцируют под Островец к маю

Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк будет передислоцирован под Островец, где сейчас идет строительство Белорусской атомной электростанции, к маю. Об этом 11 апреля на встрече с депутатами в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

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По его словам, сейчас полк находится в Барановичах, но к 1 мая должен быть передислоцирован под Островец, где подходит к концу оборудование его пункта постоянной дислокации, передает БелТА.

Указанный полк первым в Беларуси был вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.

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