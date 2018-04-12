Brutto: мы стали первопроходцами

Музыканты белорусской панк-рок-группы Brutto устроили 10 апреля показ своего концерта в зале минского кинотеатра.
«Здесь были замечены Зеля с Макаром, мама и сестра Сергея Михалка, Мелитина Станюта и солисты BRUTTO - Лэфт, Бразил, Петя Аист и Виталий Гурков. Все собрались по одному поводу - концерт LIVE IN MINSK-ARENA показали на большом экране! Мы стали первопроходцами: ни один концерт белорусской группы еще не транслировали в белорусском кинотеатре!» - отметили они в Instagram.
«Атмосфера царила невероятно крутая! Каждая песня встречалась овациями. Зал №5 пел песни вместе с нашими экранными героями. А на треке "Воины света" все встали и не садились до окончания концерта!» - подчеркнули музыканты.
Вчера в 18:50 все фаны, друзья и родственники собрались у входа в зал №5 кинотеатра Silver Screen в Дана Молл. Здесь были замечены Зеля с Макаром, мама и сестра Сергея Михалка, Мелитина Станюта и солисты BRUTTO - Лэфт, Бразил, Петя Аист и Виталий Гурков. Все собрались по одному поводу - концерт LIVE IN MINSK-ARENA показали на большом экране! Мы стали первопроходцами: ни один концерт белорусской группы еще не транслировали в белорусском кинотеатре! Атмосфера царила невероятно крутая! Каждая песня встречалась овациями. Зал №5 пел песни вместе с нашими экранными героями. А на треке "Воины света" все встали и не садились до окончания концерта! Спасибо всем кто пришел и поддержал нас! Дальше - больше! Те, кто не попал вчера на мероприятие смогут проникнуться атмосферой BRUTTO уже в ближайшую субботу: 14 апреля в зале №5 в Silver Screen состоится еще один показ концерта LIVE IN MINSK-ARENA! Стоимость билетов: 9 BYN. И до встречи 21 апреля во Дворце спорта! Это будет разрыв! Благодарим сеть Кинотеатров Silver Screen, MediaCube и концертное агентство ALLSTARS! #BRUTTO #BRUTTONOSTRA #СергейМихалок #Беларусь #рокі #Минск #silverscreen #allstarsby #Лэфт #Бразил #ПетяАист #Гурков #liveinminskarena
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