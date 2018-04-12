Brutto: мы стали первопроходцами

Музыканты белорусской панк-рок-группы Brutto устроили 10 апреля показ своего концерта в зале минского кинотеатра.

«Здесь были замечены Зеля с Макаром, мама и сестра Сергея Михалка, Мелитина Станюта и солисты BRUTTO - Лэфт, Бразил, Петя Аист и Виталий Гурков. Все собрались по одному поводу - концерт LIVE IN MINSK-ARENA показали на большом экране! Мы стали первопроходцами: ни один концерт белорусской группы еще не транслировали в белорусском кинотеатре!» - отметили они в Instagram.

«Атмосфера царила невероятно крутая! Каждая песня встречалась овациями. Зал №5 пел песни вместе с нашими экранными героями. А на треке "Воины света" все встали и не садились до окончания концерта!» - подчеркнули музыканты.