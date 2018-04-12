БЖД продлевает львовский поезд до Трускавца

Маршрут следования поезда № 371/372 Могилев-Львов по инициативе Белорусской железной дороги и по согласованию с ПАО "Укрзализныця" продлевается с 1 июня по 29 сентября до станции Трускавец. Об этом сообщили в БЖД.

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Поезд будет курсировать через день отправлением по нечетным числам из Могилева и по четным числам из Трускавца. Из Могилева он будет отправляться в 15:40, Минска – 19:43, Барановичей – 22:35 и прибывать в Трускавец на следующие сутки в 13.20.

Из Трускавца поезд будет отправляться в 15:00 и прибывать на следующие сутки в Барановичи в 06:33, Минск – 09:21, Могилев – 13:25.