Два дня снимали клип «Чёрное солнце». Командовал парадом Шмель @igorshmelev Всей съемочной бригаде огромное спасибо! Все -настоящие профессионалы! Работать с вами всегда легко и продуктивно. Фото: @hamlet.borjomi

