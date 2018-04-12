Мирный и Освальд победили на старте турнира в Хьюстоне

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд успешно стартовали на теннисном турнире в американском Хьюстоне. В первом матче парного разряда они обыграли аргентинско-чилийский дуэт Орасио Себальос/Хулио Перальта - 6:3, 7:6 (7:0).

А вот пара в составе белоруса Андрея Василевского и чилийца Ханса Подлипника-Кастильо проиграла на турнире в марокканском Марракеше.

Белорусско-чилийский тандем оказался слабее Доминика Инглота из Великобритании и Маркуса Даниэлла из Новой Зеландии - 3:6, 6:7 (4:7).