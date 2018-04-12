С трассы Минск-Гродно украли почти 100 столбов

98 столбов украли неизвестные на 84-м километре автодороги Минск-Гродно, сообщили в УВД Миноблисполкома. В Преступление было совершено в промежутке между 18:00 6 апреля и 20:00 9 апреля вблизи деревни Мазурка Воложинского района.

Столбы из металлопрофиля - каждый столб длиной по 2,5 метра - устанавливались для монтажа ограждения вдоль лесополосы на этом участке трассы. Злоумышленники украли их, переломав у основания верхнюю часть столбов. Ущерб превышает 2,7 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители просят возможных очевидцев хищения, а также проезжавших по этому участку дороги водителей с видеорегистратарами обращаться к ним по телефонам 8-01772-5-53-02, 8-01772-5-40-21, 8-029-685-53-02, 8-029-507-66-98, 8-029-530-56-25. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются.