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12. 04. 2018

Ольга Хижинкова порекомендовала книгу тем, кто ищет счастье

Белорусская модель и пресс-секретарь брестского футбольного клуба «Динамо» Ольга Хижинкова призвала своих подписчиков в Instagram «стремиться к большему, ценя при этом то, что имеешь» и порекомендовала им книгу «об относительности счастья» - «Сказать жизни Да!» от психолога в концлагере Виктора Франкла.

«Вообще, я не любитель всего этого психологического чтива. Но спасибо людям, умеющим вовремя подсунуть нужное. Эта книга - вовсе не доктрина с правилами, советами и догмами, а рассказ, по ходу которого ты делаешь свои выводы. И не было бы этой публикации, если бы не участившиеся в моей ленте посты ищущих счастья. Ребята, может все гораздо проще. Может возможность видеть свет в родном окне, заварить чашку чая на кухне или возможность принимать решения самому - и есть то самое счастье, которое вы не замечаете», - рассказала она.

«Книгу очень рекомендую. В ней много всего. Этот жизненный опыт был приобретён автором слишком дорогой ценой», - отметила модель.

 

Стремиться к большему, ценя при этом то, что имеешь. Или книга об относительности счастья. Вообще, я не любитель всего этого психологического чтива. Но спасибо людям, умеющим вовремя подсунуть нужное. 😉 Эта книга - вовсе не доктрина с правилами, советами и догмами, а рассказ, по ходу которого ты делаешь свои выводы. И не было бы этой публикации, если бы не участившиеся в моей ленте посты ищущих счастья. Ребята, может все гораздо проще. Может возможность видеть свет в родном окне, заварить чашку чая на кухне или возможность принимать решения самому - и есть то самое счастье, которое вы не замечаете. Книгу очень рекомендую. В ней много всего. Этот жизненный опыт был приобретён автором слишком дорогой ценой. #reading

A post shared by Ольга Хижинкова (@volgena) on

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