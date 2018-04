Ольга Хижинкова порекомендовала книгу тем, кто ищет счастье

Стремиться к большему, ценя при этом то, что имеешь. Или книга об относительности счастья. Вообще, я не любитель всего этого психологического чтива. Но спасибо людям, умеющим вовремя подсунуть нужное. 😉 Эта книга - вовсе не доктрина с правилами, советами и догмами, а рассказ, по ходу которого ты делаешь свои выводы. И не было бы этой публикации, если бы не участившиеся в моей ленте посты ищущих счастья. Ребята, может все гораздо проще. Может возможность видеть свет в родном окне, заварить чашку чая на кухне или возможность принимать решения самому - и есть то самое счастье, которое вы не замечаете. Книгу очень рекомендую. В ней много всего. Этот жизненный опыт был приобретён автором слишком дорогой ценой. #reading

