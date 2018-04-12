Соболенко и Саснович пробились во 2-й раунд турнира в Лугано

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович вышла во второй раунд турнира в швейцарском Лугано.

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В своем стартовом поединке Арина Соболенко, занимающая 61-е место в мировом рейтинге, победила 40-ю ракетку планеты румынку Михаэлу Бузарнеску - 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Вслед за ней победу одержала Александра Саснович. Она переиграла представительницу Нидерландов Ришель Хогенкамп в двух сетах - 7:6 (7:4), 6:0.

Белоруска Вера Лапко (№ 130), пробившаяся в основную сетку через квалификацию, 12 апреля сразится с 28-й ракеткой планеты Анетт Контавейт из Эстонии.