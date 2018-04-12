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12. 04. 2018

Совмин уволил глав департаментов минтранса, минэкономики и минфина

Дом правительства Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Совет министров Беларуси своим постановлением № 263 от 6 апреля уволил глава ключевых департаментов в минтрансе, минэкономики и минфине.

Так, Сергей Сушко ушел с поста директора департамента по ценным бумагам минфина, который он возглавлял с февраля 2012 года, по требованию работника согласно ст. 41 Трудового кодекса, согласно которой трудовой договор подлежит расторжению в случае болезни работника, иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору.

Петр Арушаньянц покинул пост главы департамента по предпринимательству минэкономики, который он занял в марте 2016 года на период нахождения в декретном отпуске директора департамента Ирины Бабаченок, по соглашению сторон.

А Владимир Костин, задержанный 20 марта при получении взятки, лишился должности директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций за несовместимый с нахождением на госслужбе поступок.

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