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12. 04. 2018

В Столбцовском районе женщина провалилась в колодец

Источник фото: МЧС

Днем 11 апреля потребовалась помощь спасателей в извлечении человека из колодца на территории частного домовладения в деревне Новый Свержень Столбцовского района. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Диспетчер МЧС отдельно сообщил о происшествии спасателю, который проживает в этой деревне и был свободен от несения службы. Когда он прибыл на место, на дне колодца глубиной около 12 метров при уровне воды 1 метр находилась женщина 1954 года рождения. На момент обнаружения она была в сознании.

Спасателеь помог мужу пострадавшей снять надстройки колодца, сориентировал направленные к месту подразделения МЧС по кратчайшему пути следования, а также поддерживал разговор с женщиной, чтобы она не потеряла сознание.

Прибывшие спасатели извлекли пенсионерку из колодца и передали скорой. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.

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