Лукашенко предложил увеличить поставки продовольствия в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля на встрече с губернатором Ярославской области России Дмитрием Мироновым предложил свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах на территории региона. "Мы открыты для диалога по всем интересующим вас вопросам и готовы к предметному разговору по всем направлениям", - сказал он.

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Так, по его словам, опыт Беларуси может быть полезен при переводе пассажирского автопарка Ярославской области на использование газомоторного топлива. "В прошлом году мы немало в этом плане сделали, особенно в Москве, Самаре, и заказы продолжают поступать", - добавил глава государства, передает БелТА.

Он отметил возможности Беларуси в производстве грузовой, дорожной, пассажирской, коммунальной, строительной техники. В частности, Беларусь готова как создавать совместные производства, так и поставлять технику в регион.

Также Минск готов более плотно подключиться к программе развития сельского хозяйства в Ярославской области. По словам президента, россиянам могут быть полезны белорусские разработки в животноводстве, растениеводстве, переработке. Кроме того, белорусский опыт может пригодиться при создании сырного кластера в области. "Если есть необходимость, мы готовы увеличить поставки вам продовольствия", - сказал он.

В свою очередь Дмитрий Миронов согласился, что связи в экономике могут быть еще более тесными и активнее развиваться. "Уверен, что визит послужит укреплению наших традиционных связей", - сказал он, отметив, что Ярославская область еще с советских времен является партнером Беларуси в осуществлении ряда важнейших проектов.