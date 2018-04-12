Сборная Беларуси поднялась на 79-е место в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная Беларуси в обновленном 12 апреля рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) заняла 79-е место, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом сразу на 14 позиций. У команды сейчас 410 баллов.

За март белорусская сборная одержала две выездные победы - над сборными Азербайджана - 1:0 и Словении - 2:0. Следующий спарринг белорусские футболисты проведут только в июне.

Первая десятка апрельского рейтинга ФИФА включает Германию (1533 очка), Бразилию (1384), Бельгия (1346), Португалию (1306), Аргентину (1254), Швейцарию (1179), Францию (1166), Испанию (1162), Чили (1146) и Польшу (1118).

Из оставшихся стран-соседей Беларуси Украина находится на 30-м месте, Россия - на 66-м, Литва – на 133-м, Латвия – 139-я.

Будущие соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций занимают такие места: 83 - Люксембург (401 балл), 173 - Молдова (98), 205 - Сан-Марино (101).