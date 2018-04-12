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12. 04. 2018

Иностранный бизнес ожидает улучшения бизнес-климата в Беларуси

Лишь один из десяти опрошенных иностранных бизнесменов с компанией в Беларуси ожидает ухудшения ситуации на своем предприятии. Об этом свидетельствуют данные опроса "Деловой климат в Республике Беларусь 2018", в котором участвовали 58 представителей иностранных компаний, работающих в стране, в основном с немецким капиталом.

Почти 9 из 10 респондентов дают в сравнении с 2017 годом позитивную оценку и видят дальнейшее улучшение или сохранение ситуации. Доля пессимистов уменьшилась до 12,7%, против 54,2% в опросе прошлого года.

Многие опрошенные планируют расширять бизнес. Половина компаний намерены расширять штат. Две трети респондентов намерены увеличить затраты на оплату труда до 10%, еще часть — до 30%. Второе возросла доля компаний, которые планируют наращивать обороты своей деятельности и увеличивать инвестиции. Рост валовой прибыли ожидают почти 60% предприятий.

 

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