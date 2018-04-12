Алиев пригласил Лукашенко посетить Азербайджан

12 апреля состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили повестку дня двусторонних отношений, состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, контакты на международной арене.

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Кроме того, главы государств отметили высокую степень доверия и взаимопонимания в двухсторонних отношениях. Они также подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в улучшении торговых отношений, сообщили в Администрации президента Беларуси.

Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время.