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12. 04. 2018

В Бресте от конвоиров сбежал подозреваемый в торговле наркотиками

Наручники Источник фото: korrespondent.net

В Бресте разыскивают 26-летнего подозреваемого в наркопреступлении, который сбежал из-под конвоя. Об этом сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В отношении беглеца ранее были возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. 5 апреля его доставили на лечение в одну из больниц Бреста. И хотя он находился под стражей, вечером 10 апреля мужчина умудрился сбежать, передает

Возбуждено уголовное дело за побег из-под стражи.

 

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