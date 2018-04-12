В Бресте от конвоиров сбежал подозреваемый в торговле наркотиками

В Бресте разыскивают 26-летнего подозреваемого в наркопреступлении, который сбежал из-под конвоя. Об этом сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В отношении беглеца ранее были возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. 5 апреля его доставили на лечение в одну из больниц Бреста. И хотя он находился под стражей, вечером 10 апреля мужчина умудрился сбежать, передает Возбуждено уголовное дело за побег из-под стражи.