В Азербайджане могут появиться белорусские электробусы и лифты

Беларусь и Азербайджан проработают создание сборочного производства лифтов и поставку белорусских электробусов. Об этом сообщили в белорусском Совмине по итогам визита вице-премьера Владимира Семашко в Азербайджан.

Белорусская делегация на встречах с премьер-министром и президентом Азербайджана обсудила вопросы в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта, расширения взаимных поставок продовольствия, достигла договоренности о проработке новых перспективных проектов двустороннего сотрудничества для обеспечения роста объемов взаимной торговли. Обсуждены вопросы роста сборки автотехники МАЗ на базе Гянджинского автомобильного завода, в том числе создания сборочного производства пассажирских автобусов. Отмечена перспективность поставок техники "Гомсельмаша" для аграрных предприятий Азербайджана с последующей проработкой организации сборочного производства сельхозтехники в Гяндже или Сумгаите. Достигнуты договоренности о проработке перспективных проектов по созданию сборочного производства белорусских лифтов, дизель-генераторов, а также поставок электробусов в Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил в качестве приоритетных направлений развитие агросектора и воссоздание востребованных промышленных предприятий.

Белорусская делегация также посетила Гянджинский автомобильный завод, где были обсуждены вопросы развития завода, увеличения выпуска продукции, в том числе выхода совместной продукции на рынки третьих стран, подписаны договора о поставке из Беларуси 500 тракторов и 50 автомобилей (общая сумма контрактов - около 10,5 млн долларов).