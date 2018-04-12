13 апреля погоду Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +13..+18°С; по юго-западу днем +19..+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

14 апреля республика будет находиться на периферии скандинавского антициклона, смещающегося на юг Европейской части России, в юго-западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью в крайних юго-западных районах, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по северо-востоку 0..-2°С, в юго-западных районах +9..+12°С; максимальная днем +13..+19°С, по югу +20..+22°С, передает Белгидрометцентр.

15 апреля погоду в основном будет определять фронтальный раздел. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +14..+20°С, по югу местами +21..+23°С.