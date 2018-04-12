Результаты матчей Лиги Европы 12 апреля

Футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, не смогли пробиться в полуфинал Лиги Европы. 12 апреля они сыграли с лондонским "Арсеналом" вничью 2:2, тогда как ранее проиграли канонирам со счетом 4:1.

Остальные результаты матчей Лиги Европы: Спортинг (Португалия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:0 Ред Булл (Австрия) – Лацио (Италия) 4:1 Марсель (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) 5:2 В результате участниками полуфинальной стадии стали "Атлетико", "Марсель" и "Ред Булл". Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы и Лиги чемпионов пройдет 13 апреля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.