Backstage.. Good night.. 🎥🎥🎥 By @teimur_aliev Soon 👉🏼🔞 . . #bali #balibaby #topmodel #actress #valerievivier #bestbody #bikini #bikinimodel #bikinigirl #totalblack #blackbikini #videoshow #brunette #goodnight

A post shared by Miss Valerie Vivier™ (@valerievivier) on Apr 12, 2018 at 6:04am PDT