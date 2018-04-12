В Беларуси начался сезон активности клещей

В Беларуси начинается сезон активности клещей. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На данный момент известно, что от укусов клещей уже пострадали 23 человека.

С клещами рискуют встретиться люди, посещающие дачные участки, прилегающие к ним леса, парки. Через их укус могут передаваться болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Чтобы избежать встречи с клещами, одежда должна быть из светлых плотных тканей и максимально закрывать открытые участки тела. Стоит использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры не реже одного раза в час, а также после посещения лесов и парков. Также на частных домовладениях, дачных участках нужно удалить опавшие листья, валежник, вырубить сорные кустарники и скосить траву. Пить козье молоко рекомендуют только кипяченым.