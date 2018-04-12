Мининформ ограничил доступ к 13 сайтам

Министерство информации Беларуси 10 апреля приняло решения об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам. Сделано это на основании статей 38 и 511 закона "О средствах массовой информации", сообщили в ведомстве.

Так, за распространение информации с целью реализации наркотических средств ограничен доступ к одному сайту.

Также ограничен доступ к девяти интернт-ресурсам за размещение рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц, субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций.

Кроме того, ограничен доступ к сайту automalinovka.info за размещение недостоверной рекламы. На момент публикации статьи сайт еще работает.