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13. 04. 2018

Мининформ ограничил доступ к 13 сайтам

Министерство информации Беларуси 10 апреля приняло решения об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам. Сделано это на основании статей 38 и 511 закона "О средствах массовой информации", сообщили в ведомстве.

Так, за распространение информации с целью реализации наркотических средств ограничен доступ к одному сайту. 

Также ограничен доступ к девяти интернт-ресурсам за размещение рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц, субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций.

Кроме того, ограничен доступ к сайту automalinovka.info за размещение недостоверной рекламы. На момент публикации статьи сайт еще работает.

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