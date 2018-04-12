В Минске выросли ставки налога за сдачу квартир

В Минске решением Мингорсовета от 30 марта №28, которое 13 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, в среднем на 6,3% выросли ставки подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах в отношении доходов, полученных от сдачи внаем (поднаем), аренду (субаренду) жилых и нежилых помещений, машиномест и гаражей.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

При установлении размера ставок сохранена дифференциация в зависимости от расположения помещений в экономико-планировочных зонах. Так, ставки подоходного налога за жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи теперь составляют в месяц для первой экономико-планировочной зоны 32,5 рубля (было 30,5), для второй - 27, третьей и четвертой - 23, пятой - 18,5.

Для нежилых помещений ставки установлены за металлический или деревянный гараж, машино-место для первой экономико-планировочной зоны в размере 10,5 рубля, для второй - 9, для третьей, четвертой и пятой - 6,9; за железобетонный или кирпичный гараж - для первой и второй экономико-планировочных зон - 13,5 рубля, для третьей, четвертой и пятой - 12,5 в месяц.

За другое нежилое помещение ставки составят за 1 квадратный метр площади 5,3 рубля в первой и второй экономико-планировочных зонах, 3,5 - в третьей, 3 - в четвертой и пятой.