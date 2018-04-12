Лукашенко: спорт - огромный пласт идеологической работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля на совещании по вопросам развития зимних видов спорта подчеркнул важность развития спорта в качестве одного из приоритетов государственной политики. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, вопросы развития спорта находятся на постоянном контроле. «Это не только здоровье нации, но и огромный пласт нашей идеологической работы, а значит - один из приоритетов государственной политики», - подчеркнул президент. Благодаря победам белорусских спортсменов формируется имидж белорусского государства и воспитывается патриотизм, добавил Александр Лукашенко.