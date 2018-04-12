В Беларуси потеплеет, возможны грозы

14 апреля погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +14..+20°С.

15 апреля погоду в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. Ночью и утром на большей части, днем в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +2°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу; максимальная днем +12..+19°С, в юго-западных районах +20..+23°С, передает Белгидрометцентр.

16 апреля Беларусь окажется под влиянием теплых и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-западу +23..+25°С.