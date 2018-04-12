Дуров дал советы россиянам, как обойти блокировку Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров дал советы россиянам в связи с блокировкой Таганским судом Москвы мессенджера на территории России.

смотрите также В Кремле не усмотрели ущемления прав пользователей в блокировке Telegram

Так, по его словам, Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей, хотя для 100-процентной доступности сервиса все же лучше воспользоваться VPN.

После начала блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно. Тем не менее, Павел Дуров подчеркнул, что Telegram сможет централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям для информирования о развитии ситуации.



Создатель мессенджера призвал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью, а также своевременно скачивать обновления.