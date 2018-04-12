В Гомеле за прогулы уволили председателя райисполкома

Председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в Гомельском облисполкоме. Официальное причина увольнения - грубое нарушение трудовых обязанностей прогулы.

Уволен он с 12 апреля, передает БелТА.

Между тем, как сообщает гомельский сайт «Сильные новости», председатель Гомельского райисполкома уже с прошлой недели не появлялся на рабочем месте по неизвестным причинам и его не могли найти.

Также сообщается, что в отношении чиновника силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Никаких уголовных дел пока заведено не было — речь идет только о проверке. Однако почти сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.