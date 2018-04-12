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14. 04. 2018

Беларусь осудила авиаудары по территории Сирии

Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии 14 апреля. «Тем самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона», - заявили в министерстве иностранных дел.

В МИД призвали все стороны конфликта немедленно прекратить огонь против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров. 

Вместе с тем в Минске заявили, что применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий, но и ответ на них должен базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься согласно нормам международного права. «Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии», - говорится в заявлении. 

В МИД отметили, что Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химоружия в Сирии и доложить результаты расследования Совбезу ООН, членам которого следует приложить максимальные усилия для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

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