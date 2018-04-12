В Беларуси на три месяца продлили регулирование цен на сахар

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением от 12 апреля №22, которое официально опубликовано 13 апреля, продлило регулирование предельных минимальных цен на сахар до 180 дней.

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Документ изменяет постановление МАРТ от 4 декабря 2017 №60 "Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический", введшее временное госрегулирование цен на белый кристаллический сахар в целях защиты белорусских производетелей сахара от демпинга со стороны российских конкурентов. Тогда были установлены предельные минимальные цены и предельная максимальная торговая надбавка на сахар в размере 15%.

Теперь действие госрегулирования продлено вдвое - с 90 дней до 180.