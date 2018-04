Анжелика Агурбаш учит говорить «нет!»

Друзья! Как вы считаете важно ли уметь говорить НЕТ? Если вы чувствуете или точно знаете, что вам будет не комфортно, если понимаете, что предложенная ситуация жизни или обстоятельства вам не по душе, но вы из уважения, стеснения, чувства вины или страха перед кем-то не можете сказать НЕТ, тем самым вынужденно обрекаете себя на муку от сказанного ДА в ответ... Сожалеете ли потом о своей нерешительности и мягкости??? Жизнь одна, время быстротечно и чтобы потом не жалеть, не корить себя - научитесь говорить свое твердое НЕТ!!! Поверьте, ваш отказ не является чем-то обидным, это всего лишь ваше мнение и решение!!! Умный, адекватный человек услышав в ответ НЕТ, должен уважать ваш выбор! Вам это не нужно, не ваше это - если душа и сердце говорят вам отказаться!!! А слушать свое сердце очень важно и ценно! Поверьте, я точно знаю, как важно уметь говорить НЕТ и чувствовать себя свободным от навязчивого выбора!!! Не скрывайте ваше искренее НЕТ, за маской пусть и вежливого, но обманчивого ДА! 🙏🙏🙏❤❤❤✌💪🤝✊💋💋💋 #скажиНЕТ #дляжизни #4life

