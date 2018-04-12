Белорусским хоккеистам и тренерам урежут зарплату

Заработная плата игроков и тренеров в белорусских хоккейных клубах будет уменьшена. Об этом сообщил на пресс-конференции 14 апреля председатель Федерация хоккея Беларуси Семен Шапиро.

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По его словам, с нового сезона в чемпионате страны команды будут разделены по спортивному принципу на дивизионы А и В. При этом каждый хоккейный клуб будет иметь финансовый лимит, передает БелТА.

"Потолок оплаты труда в дивизионе А для игроков составит 4 тыс. рублей, в дивизионе В - в два раза меньше. За каждый матч хоккеистам будут предусмотрены бонусы", - отметил Семен Шапиро.